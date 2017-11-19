Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanların verdiği bilgiye göre, buz sahanlığından trilyon ton ağırlığında dev bir buzdağı koptu. P-3 Orion uçağından yapılan fotoğraflar, dev buzdağının 5 bin 800 kilometrekarelik gibi korkunç bir alana sahip olduğunu gösterdi. Bu büyüklük, İstanbul’dan daha fazla bir alanı ifade ediyor. Süper buz kütlesinin hareketi sadece bilim insanlarını değil denizcileri de tedirgin ediyor. Buzdağının kalınlığı en az 190 metre, su üstünde kalan kısmın yüksekliği ise yaklaşık 30 metre. Buz kütlesinin küçük bir parçasının bile orta ölçekli bir gemiyi batırmaya yeteceği belirtiliyor. Sputnik'te yer alan habere göre, uzmanlar A-68 kod adı verilen buzdağının B-15 ve C19A ile birlikte bugüne kadar keşfedilen en büyük buzdağı olarak tarihe geçtiğini kaydetti.