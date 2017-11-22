Hayykitap'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve beslenme alanlarındaki kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesi bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Karatay Mutfağı", "Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık" ve "Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm" kitapları, kütüphanesinde 20 milyon kitap bulunduran ABD’nin Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi'nin kataloğunda yer aldı.Toplamda 6 kitabı bulunan Karatay'ın kitaplarının toplam satışının ise 1 milyonu aştığı kaydedildi.
Prof. Dr. Karatay'ın kitapları Harvard'da
22.11.2017 - 15:35 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Canan Karatay’ın kitaplarını kataloğuna dahil etti.
Etiketler : Harvard Üniversitesi,canan karatay,kitaplarını kataloğu,
521779 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/521779.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER