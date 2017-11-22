Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, ABD'de Uber üzerinden sürücülük yapan 600 bin kişinin isim ve ehliyet bilgilerinin de saldırıda ele geçirildiği aktarıldı.

Kullanıcıların ve sürücülerin banka bilgileri, kredi kartı numaraları, seyahat ettikleri güzergahlar, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaralarının saldırıdan etkilenmediği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının ortaya çıkmasının ardından Uber'in gerekli güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, "Olanlar için bahane üretmeyeceğim. Geçmişi silemem ama her Uber çalışanı adına hatalarımızdan ders çıkaracağımızın sözünü verebilirim." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise siber saldırının duyulmaması ve çalınan bilgilerin silinmesi için Uber'in bu olayı gerçekleştiren iki kişiye toplam 100 bin dolar (396 bin Türk lirası) ödeme yaptığı iddia edildi.