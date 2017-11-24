Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google'dan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Doodle'ı... Önemli tarihleri ve günleri ana sayfası aracılığıyla kullanıcılarına hatırlatan Google, pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlanan Öğretmen Günü'nün Türkiye'deki tarihini de es geçmedi. Google'ın 24 Kasım'a özel olarak hazırladığı renkli Doodle'a tıkladığımızda “Öğretmenler Günü” ile ilgili olan arama sonuçları gösteriliyor.

Google ana sayfasında yer alan ve "doodle" olarak adlandırılan logoda, Google'ın "g" harfi, elinde kalem bulunan bir öğretmen, diğer harfler de öğrenci olarak tasvir edildi. "Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.



Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.