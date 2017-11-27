Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde şimdi de Siber Pazartesi çılgınlığı başladı. Tamamıyla pazarlamaya yönelik olarak 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen ’Süper Cuma’nın indirimli satışları yerini Siber Pazartesi’ye bıraktı. Süper Cuma’dan sonraki ilk Pazartesi günü alışveriş merkezleri ve mağazalardaki indirim ve kampanyaları yerini internet sitelerine bırakıyor. Bugünden itibaren, insanlar bu sefer hafta boyunca alışveriş sitelerine hücum edecek. Siber Pazartesi’de amaç, "Süper Cuma’da istedikleri indirimli eşyaları dükkanlarda bulamayan insanların sonraki Pazartesi günü evlerine, işlerine döndüklerinde yine bu indirimli eşyalardan faydalanabilmeleri" olarak açıklanıyor.