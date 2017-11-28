Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook yaptığı açıklamada Facebook Messenger'da gönderilen fotoğrafların ve görsellerin çözünürlüğünü artırdığını açıkladı. Normalde Facebook Messenger, Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında, fotoğraflar, alıcı kişiye teslim edilmeden önce bir takım sıkıştırma teknikleri uygular. Facebook Messenger'daki fotoğraf çözünürlüğü bir süre için 2K yani 2048 x 2048 piksel olmuştu. Yeni güncelleme ile birlikte 4096 x 4096 çözünürlüğe çıktı.

Günümüzdeki çoğu akıllı telefon 4000 veya 4048 piksel fotoğraflar çekebilen 12 MP'lik kameralara sahipler. Dolayısıyla bundan sonra iPhone X, Galaxy S8, LG G6 gibi veya benzer bir telefondan, Messenger ile arkadaşınıza çektiğiniz fotoğrafı gönderdiğinizde, fotoğraf tam çözünürlükte alıcıya teslim edilecek.

ŞİMDİLİK BAZI ÜLKELER İÇİN YAYINLANDI

Yüksek çözünürlük güncellemesi (Facebook'un 4K fotoğraf dediği özellik) Amerika, Kanada, Fransa, Avustralya, İngiltere, Singapur, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki iOS ve Android kullanıcıları için yayınlandı. Yapılan değişiklik önümüzdeki haftalar içinde diğer ülkeler için de çıkacak.