Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter, Twitter Lite’ın birçok bölgede kullanıma sunulduğunu açıkladı. İlk olarak geçtiğimiz Nisan ayında duyurulan Twitter Lite, kullanıcılara kota dostu Twitter deneyimi sunuyor. Yalnızca 1 MB boyuta sahip uygulama, platformdaki resimleri ve videoları kullanıcı istemediği sürece tamamen yüklemiyor.

Böylece Twitter’da zaman geçirirken internet paketinizi bitirmeden tweetleri, güncel konuları takip edebiliyorsunuz. Uygulamanın kullanıma sunulduğu 24 yeni ülke mevcut ve maalesef bunlar arasında Türkiye yok.

Ancak Twitter tarafından paylaşılan bilgilere göre ilk olarak yalnızca Filipinler’de kullanıma sunulan uygulama, kısa süre sonra daha fazla ülkede kullanıma sunulacak. Birkaç ay içerisinde uygulama ülkemizde de kullanıma sunulacaktır.