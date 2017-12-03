Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki oyun geliştiricilerini onurlandırmak ve oyunları daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğince (TOGED) düzenlenen ve ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) tarafından düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri için 53 başvuru yapıldı. Fikri mülkiyet haklarına sahip olunan ve Kasım 2015'ten sonra yayınlanmış oyunlarla yarışmaya katılan adaylar, 14 farklı dalda verilecek ödüllere sahip olmaya çalışacak.

Yarışma kapsamında, Yılın Oyunu, En İyi Mobil Oyun, En İyi PC Oyunu, En İyi Konsol Oyunu, En İyi VR Oyunu, En İyi Ciddi Oyun, En İyi Oyunlaştırma, Oyun Tasarımı, Görsel Sanat, İşitsel Sanat, Yenilikçilik Anlatı, Gelecek Vaat Eden Geliştirici Ödülü, Jüri Özel Ödülü verilecek.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri, 6-9 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında açıklanacak. 11 farklı dalda ödüllerin verileceği törende, jüri tarafından "Yılın Oyunu" seçilen oyunun geliştiricileri, Mayıs 2018’de Londra’da düzenlenecek Casual Connect Europe etkinliğine, Indie Prize adayı olarak katılma fırsatını elde edecek, Indie Prize adayı Casual Connect’te oyun endüstrisi profesyonelleriyle ve dünyanın dört bir yanından gelen geliştiricilerle iş geliştirme olanağına kavuşacak.

Yeni ve başarılı işlere kapı aralanıyor

TOGED Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana düzenledikleri yarışmayla hem sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hem de oyun geliştirme konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yarışmanın aynı zamanda sektörün geliştiricilere ve ortaya çıkan oyunlara verilen değeri gözler önüne serdiğini dile getiren Erkin, "En büyük ihtiyacı nitelikli insan kaynağı olan sektörümüzde, geliştiricilerin sektöre olan aidiyet ve inançlarının artması oldukça önemli. Yarışma bu anlamda da önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Başarıların herkesin huzurunda takdir edilmesi, sektöre ilişkin negatif algının değişmesi oyun stüdyoları ve geliştiriciler için yeni ve başarılı işler için uygun zemin oluşturuyor." dedi.

Yarışmada önceki yıllarda ödül alan firmaların başarılarını büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Erkin, "Örneğin 2012'de En iyi Yapay Zeka, En iyi Oyun Senaryosu ve En İyi Oynanabilirlik dallarında ödül alan Mount & Blade Warband’ın satışı 7 milyonu aştı. Benzer şekilde 2015 Kristal Piksel’de 3 farklı dalda ödül alan MoBu’yu yaşatan firma Panteon’un yatırım haberlerini hep birlikte okuduk. Incrediable Toys oyunu 2 dalda aldığı ödülden sonra uluslararası alanda da ödüllere aday gösterildi." diye konuştu.

Erkin, ayrıca Kristal Piksel'e aday gösterilme ve yarışmada ödül almanın oyun geliştiricilere oyunlarını tanıtma ve pazarlama konularında da katkıda bulunduğunu kaydetti.