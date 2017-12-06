Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye hızlı servis sektörünün lideri TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King, dijital kanallardaki yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King’de Facebook Messenger üzerinden sipariş devri başladı.

Facebook kullanıcıları yeni uygulama sayesinde Burger King Türkiye Facebook sayfasının mesaj kısmından sipariş verebilecek. TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby's ve Usta Dönerci markalarının online sipariş sitesi Tıkla Gelsin’e bağlı olan bu sistem sayesinde kullanıcılar Facebook’tan çıkmadan Tıkla Gelsin’e üye olup zaman ve mekan sınırı tanımadan, diledikleri an sipariş verebilecek.