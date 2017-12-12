Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni özelliklerden ilki, engellenen kullanıcının engelini daha kolay kaldırmak olacak. Bunun için de yapılması gereken engellenen kullanıcının üzerinde parmağın basılı tutulması ve ekrana gelen ‘engeli kaldır’ seçeneğine tıklanması. Bir diğer yenilik de, yeni ‘davet et’ özelliği. Bir kullanıcıyı gruba dahil etmek için yalnızca bir bağlantı göndermek yeterli olacak. Üçüncü özellik, grup yöneticilerine verilen haklar. Yöneticiler, artık üyelerin bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek yada yasak koyabilecek. Son yenilik ise WhatsApp kullanımına telefonu sallayarak erişim sağlamak. Bu 4 yeni özelliğin kısa süre içinde kullanıma girmesi bekleniyor.