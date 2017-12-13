Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Litecoin nedir? Litecoin, dünya genelinde herkes için yok denilebilecek az düzeyde olan maliyetle para transferi yapmaya olanak sağlayan bir kripto para birimidir. Diğer altcoinler gibi herhangi bir merkezi olmayan Litecoin, açık kaynak kodlu küresel bir ödeme sistemidir. Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de açık bir kaynak kodlu istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürüldü. Litecoin ağı 13 Ekim 2011’de hayata geçti. Litecoin blok zinciri yeni bir blok oluşturma süresini azaltarak (2,5 dakika), coin sayısını ve farklı karma algoritmaları (SHA-2 yerine scrypt) artırarak, nispeten değiştirilmiş grafiksel kullanıcı arayüzü ile Bitcoin Core istemcinin bir çatalı olarak ortaya çıktı.

Litecoin'in kullanmış olduğu matematik altyapılı teknolojisi, bu ağı korumaktadır ve kullanıcıların kendi paralarını kendilerinin kontrol etmelerine olanak tanır. Günümüzde popüler olan bilindik kripto para birimlerinden daha hızlı işlem onay sürelerine sahip olan Litecoin, aynı zamanda gelişmiş depolama imkanlarına sahiptir.

Litecoin, Bitcoin'in açık kaynak kodlu yazılımından ve çalışma prensibinden esinlenerek geliştirilmiştir. Ancak Litecoin'in Bitcoin'den en büyük farkı mining algoritmasının, kişisel bilgisayarlarla bile sürekli olarak madencilik yapabilme olanağı sağlamasıdır.

Aynı zamanda Litecoin işlemlerin hızlı bir şekilde onaylanmasını da sağlayacak teknolojiyi bünyesinde barındırır. Litecoin'de işlemler ortalama 2.5 dakika içerisinde onaylanmaktadır. İşlem kanıtlama algoritması scrypt tabanlı olduğu için normal bilgisayarların standart GPU işlemcileriyle kolayca işlenmekte ve yeni coinler üretilebilmektedir.

LİTECOİN VE BİTCOİN ARASINDAKİ FARKLAR

Litecoin ile Bitcoin arasında bazı farklar bulunmaktadır. Litecoin ağı bir blok işleme süresini 2,5 dakika olarak belirlemiştir. Bu süre Bitcoin’de 10 dakikadır. Bu sayede Litecoin, Bitcoin’e nazaran daha hızlı işlem onayı sağlar. Litecoin, proof of work olarak adlandırılan ‘Çalışmanın İspatı’ algoritmasında scrypt kullanır.

Litecoin’nin scrypt algoritmasını kullanması sebebiyle Litecoin madenciliği için üretilen FPGA ve ASIC makinelerini SHA-2 kullanan Bitcoin’e nazaran oluşturmak çok daha karışık ve oluşturmak çok daha pahalıdır.

LİTECOİN NE KADAR?

Sanal paralarda dolar ve TL karşılığı her ne kadar saniye bazında değişkenlik gösterse de, 1 Litecoin'in 12 Aralık Salı günü saat 14.33 itibariyle 995-1000 TL arasında bir değere sahip olduğu söylenebilir. Aynı dakikalarda 1 Litecoin, 0,015350 Bitocin'e tekabül etmektedir.