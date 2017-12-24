Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde kurulacak atölyelerde emoji ya da çıkartma tasarım Tambu klavyesinde yerini alacak. Üniversite öğrencilerinin tasarlayacağı çıkartmalar arasından seçilecek çalışmanın sahibi ise Milano’daki dünyaca ünlü NABA Üniversitesinde 1 ay boyunca İç Mimarlık, Ürün Tasarımı ile Elle İllüstrasyon ve Dijital İllüstrasyon eğitimlerinden birine katılma hakkı kazanacak.
Tambu’yu üniversite öğrencileri geliştirecek
24.12.2017 - 03:27 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom’un Türkiye’ye özgü özellikleriyle alanında birçok yeniliğe imza atan yerli dijital klavyesi Tambu, üniversite öğrencilerinin tasarımlarıyla gelişecek.
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530249 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/530249.aspx
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