Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde kurulacak atölyelerde emoji ya da çıkartma tasarım Tambu klavyesinde yerini alacak. Üniversite öğrencilerinin tasarlayacağı çıkartmalar arasından seçilecek çalışmanın sahibi ise Milano’daki dünyaca ünlü NABA Üniversitesinde 1 ay boyunca İç Mimarlık, Ürün Tasarımı ile Elle İllüstrasyon ve Dijital İllüstrasyon eğitimlerinden birine katılma hakkı kazanacak.