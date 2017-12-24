Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde kurulacak atölyelerde emoji ya da çıkartma tasarım Tambu klavyesinde yerini alacak. Üniversite öğrencilerinin tasarlayacağı çıkartmalar arasından seçilecek çalışmanın sahibi ise Milano’daki dünyaca ünlü NABA Üniversitesinde 1 ay boyunca İç Mimarlık, Ürün Tasarımı ile Elle İllüstrasyon ve Dijital İllüstrasyon eğitimlerinden birine katılma hakkı kazanacak.