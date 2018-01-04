Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türk Telekom, 5 yıllık stratejik eylem kapsamında Türkiye genelinde kendine ait 250’den fazla bayisini Türk Telekom Müşteri Merkezlerine (TTMM) dönüştürecek. Teknomarket gibi faaliyet gösterecek olan TTMM’lerde fatura ödeme ve tarife değişikliği gibi hizmetlerin yanı sıra müşteriler cihaz ve aksesuar hatta televizyondan drone’a kadar çok çeşitli elektronik ürünü deneyimleyip satın alabilecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 8 pilot ofisin TTMM’ye dönüşümünün 2018’in ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. İlk olarak İstanbul Sultanbeyli ve Ankara Dikmen’deki TTMM’lerin faaliyete başladığı proje kapsamında 2018 yılı sonuna kadar 40 ofisin daha TTMM’ye dönüştürülmesi planlanırken, tüm dönüşümün iki yıllık süreçte tamamlanması bekleniyor. Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, son 15 aylık süreçte Türk Telekom’un tüm satış kanallarında entegrasyon ve geliştirmeye gittiğini belirterek, “Grup iştirakimiz İnnova ile birlikte geliştirdiğimiz ‘akıllı mağazacılık’ konseptini TTMM’lerde uyguladık. TTMM’ler ve Türk Telekom mağazaları sadece iletişim konusundaki ihtiyaçların giderildiği, cihaz alışverişinin yapıldığı noktalar değil, müşterilerin keyifli vakit geçirecekleri birer teknoloji deneyim merkezi olacaklar” dedi. Türk Telekom’un Eylül 2016-Eylül 2017 döneminde rekor seviyede 2 milyon net yeni abone kazandığını kaydeden Önal, şunları söyledi: Eylül 2017 itibarıyla 40,5 milyon abone sayısına ulaştık. Bu çok önemli bir büyüklük. Bir yandan Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı yatırımlarımıza devam ederek büyüyoruz, bir yandan da 40,5 milyon abonemizin müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz eylül ayında mükemmel müşteri deneyimi için EMPATİ programını başlattık. Bu program kapsamında CEO’ya kadar her kademedeki Türk Telekom çalışanın hedefi mükemmel müşteri deneyimi. EMPATİ’de 2017’yi sorunları tespit ve iyileştirmelere başladığımız bir yıl olarak geçirdik. Artık daha çok teşekkür alıyoruz. 2018, iyileştirmeleri daha da geliştireceğimiz ve sonuçları daha net alacağımız bir yıl olacak.

Hafta sonu da hizmet verecek

- Türk Telekom Müşteri Merkezleri, ‘TTMMPlus’ ve ‘TTMMStandart’ olmak üzere iki farklı konseptte tasarlandı. TTMM Plus’lar artık hafta sonu da dahil her gün hizmet veriyor olacaklar.

- TTMM’lerin aydınlatması bulundukları bölgede güneşin doğuş ve batışına göre otomatik ayarlanacak.

- Müşteriyle doğrudan ilişkide olan çalışanların kimlik tanımlama işlemleri parmak izi teknolojisiyle yapılacak.

- Mobil, sabit internet, sabit telefon ve TV ürünlerinin hepsi satın alınabilecek.

- Elektronik ürün (Drone, oyun konsolu vb.) satın alınabilecek.

- Tüm ürünlere ilişkin müşteri talepleri ve şikayetleri alınabilecek ve çözümlenebilecek.

- Fatura ödenebilecek, tarife değişikliği, taahhüt dâhil her türlü başvuru yapılabilecek.

- TV ürünleri ve akıllı cihazlar başta olmak üzere teknolojik ürünler deneyimlenebilecek.

- Mağaza içinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilecek.

- Teknoloji danışmanlarıyla müşterilerimin cihazlarına ilişkin sorunlarına destek verilecek.