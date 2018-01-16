Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akben, “Şikayetler arttı. Dolandırıcı, kart sahibini, bankadan aradığına ikna edip güvenini kazanmakta, kart ve şifre bilgilerini almakta! Ya da sahte siteler yoluyla bankanın internet sitesine giriş yaptığını düşünen vatandaş, dolandırıcıya bilgilerini kaptırıyor. Bunun üzerine tedbir aldık. Süre yıl sonunda dolmuştu, 31 Ocak’a ertelendi. Bir daha uzatılmayacak. Kişi, istediği an bankayı arayıp, kredi kartını internete açma yetkisine sahiptir” diye konuştu.