Akben, “Şikayetler arttı. Dolandırıcı, kart sahibini, bankadan aradığına ikna edip güvenini kazanmakta, kart ve şifre bilgilerini almakta! Ya da sahte siteler yoluyla bankanın internet sitesine giriş yaptığını düşünen vatandaş, dolandırıcıya bilgilerini kaptırıyor. Bunun üzerine tedbir aldık. Süre yıl sonunda dolmuştu, 31 Ocak’a ertelendi. Bir daha uzatılmayacak. Kişi, istediği an bankayı arayıp, kredi kartını internete açma yetkisine sahiptir” diye konuştu.
BDDK Başkanı: Karta internet yasağı bir telefonla kalkar
16.01.2018 - 04:38 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “kredi ve banka kartlarının internet işlemlerine açık olmasının müşterinin talebine bağlanması” düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.
Etiketler : online alışveriş,kredi kartı,
536711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/536711.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER