Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell sponsorluğunda, Bilişim İnovasyon Derneği ve Mental HR tarafından düzenlenen eğitim kampında, geleceğin siber güvenlik uzmanlarına özel eğitimler verildi. Kampa katılan 40 genç, ülkeleri tehdit eden siber saldırılara karşı donanımlı birer siber güvenlik uzmanı olacak. Eğitimde başarılı olan 15 kişi, Turkcell’de istihdam edilecek. Etkinliğin kapanış töreni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler ve Bilişim İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli’nin katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Ahmet Akça, Türkiye’de 2017 senesi boyunca günlük ortalama her 3 dakikada bir siber saldırı yapıldığı bilgisini vererek “Bu açıdan bakıldığında ülkemizin bu alandaki yetişmiş insan gücüne ne kadar çok ihtiyacı olduğu daha kolay anlaşılabilir” dedi.