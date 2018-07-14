Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin en pahalı modeli olan ve 256 GB depolama alanına sahip olan iPhone X’in satış fiyatı 8 bin 599 lira oldu. Cihaz Türkiye’de satışa çıktığında fiyatı 6 bin 899 lira etikete sahipti. Firmanın en uygun fiyatlı güncel modeli olan iPhone 8’in 64 GB’lık modeli ise 4 bin 149 lira yerine 5 bin 199 liraya çıktı. Fiyatlardaki artış yüzde 25’i buldu. Öte yandan hâlihazırda iPhone X’in 64 GB’lık modelinin 7.499 TL’ye Apple web sitesinde görülmesine rağmen, e-Ticaret sitelerinde 5.699 TL’ye bulabilmek mümkün. Ancak stoklar tükendiğinde bu fiyatların uygulamaya başlayacağı belirtiliyor. Apple’ın zamlarından sadece telefonlar etkilenmedi. MacBook dizüstülerin giriş model fiyatı 6.200 TL’den 7.699 TL’ye çıkarken, Apple Watch’un başlangıç fiyatı 1.999 TL’ye, iPad Pro’nunki ise 3.699 TL’ye yükseldi.

Piyasanın devlerinden Samsung da fiyatlarına zam yaptı. Şirketin Galaxy Note 8, S9 ve S9+ modellerinde fiyatlar artıyor. 64 GB depolama alanına sahip Galaxy Note 8, 4 bin 499 liradan 5 bin 499 liraya yükseldi.