Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5,7 inç FullView çerçevesiz ekranıyla gelen telefon diğer telefonlardan yüzde 15 daha kompakt olmasıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları düşünülerek tasarlanan cihaz, akıllı kamera özelliğiyle çerçevedeki tüm yüzleri otomatik olarak algılayarak portre modundan süper geniş açı moduna geçiş yapıyor. LED flaşlı çift ön kamerası, sadece standart bir selfie mi yoksa grup selfie çekimi mi yapmak istediğinizi tespit ediyor; 2'den daha fazla yüz algıladığında hemen 120 derecelik geniş açıya geçiyor. Siyah ve altın renk seçenekleriyle satışa sunulan Alcatel 5’in fiyatı 1.599 TL.