Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü olarak Dubai merkezde göreve atanan Börekcioğlu’na 40 kişilik ekip destek verecek. 2012’den bu yana Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü görevini üstlenen Börekcioğlu “Altı senedir Türkiye ve Akdeniz Bölgesi’nde yaptığımız çalışmalar sonucunda müşterilerimizi yüzde 300 ve ciromuzu yüzde 250 oranında artırdık. Bugün gelinen noktada sadece Türkiye’de 12 milyon dolar ciroya ulaştık. Hedefimiz mevcut ülkelerin dışında, İsrail ve Katar’da da benzer sonuçlara 3 yıl içerisinde ulaşmak olacak. Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri’nde elde ettiğimiz sonuçları bölgeye yaymayı ve 2020 yılı sonuna kadar ise yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.