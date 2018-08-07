Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Küresel satışlarda Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi hâline gelen Çinli Huawei, Türkiye pazarında da başarıdan başarıya koşuyor. Büyük ekranlı modeli Mate 10 ve üç kameralı telefonu P20 Pro ile tüketicilerin beğenisini kazanan Huawei Türkiye satışlarını da son bir yıl içerisinde 5 kat artırarak üçüncü sıraya yerleşti. Globalde gösterdikleri başarıyı Türkiye’de de göstermek istediklerini ifade eden Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang “Geçen yıl ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de yüzde 3,2 pazar payına sahiptik. GFK’nın verilerine göre haziran ayı itibarıyla Türkiye’deki payımızı yüzde 17,4’e çıkardık. 5 kata yakın bir artış söz konusu. Şu an Türkiye’de 3. sıradayız. Böyle giderse 2019’da ikinci sıraya yükseleceğiz. Satışlarımızda çok büyük bir ivme var. Avrupa’da İspanya, İtalya, Polonya, Almanya, İngiltere gibi pazarlarda yüzde 30 pazar payı ile ya birinciyiz ya da ikinciyiz. Türkiye’de de bu noktaya gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



TALEBE YETİŞEMİYORUZ

Yapay zekâ ve Leica üçlü kamera ile donatılan P20 Pro’nun yenilikçi fotoğrafçılık özellikleriyle büyük ses getirdiğini dile getiren Wang, Mate 10 satışlarının da beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Wang, “Mate 10’un satışlarına geçtiğimiz yılın son çeyreğinde başladık. Türk tüketicisinden büyük ilgi gördü. P20 satışları ise Mate 10 satışlarını geçti. O kadar çok satış yaptık ki bir dönem talebi karşılayamama durumuyla karşılaştık. Ama çok hızlı şekilde çözdük. P20 özellikle üçlü kamera ile çok ilgi çekiyor” dedi. Yıl sonuna kadar yeni modelleri tüketicilerle buluşturacaklarını belirten Wang, şu bilgileri verdi: Ekim ayı gibi sürprizlere hazırlıklı olun diyoruz. Gerçekten pazarı şaşırtacak bir teknoloji ve yenilikle tüketicinin karşısına çıkacağız. Mate 20 serisi ekim ayında tanıtılacak, kasım ayı gibi Türkiye’de olacak. İlk yapay zekâyı Mate 10 Pro’da kullanmıştık. Bu felsefemize devam edeceğiz. Global olarak satışlarda bu sene sonunda 200 milyon satış hedefliyoruz. Bu Türkiye’yi de etkileyecek.

Akıllı saat ve bilgisayar satışlarına başlayacak

Türkiye’de giyilebilir cihazların satışına da başlayacaklarını belirten Wang “Türkiye enerji dolu bir ülke. Büyük fırsatlar barındırıyor. Mate 20 ile birlikte akıllı saat ve akıllı bilekliklerin de satışına başlayacağız” dedi. Tablet ve PC pazarında da olmak istediklerini dile getiren Wang “Telefondaki stratejiyi buralarda da uygulayacağız. Huawei T3 7, T3 10, modellerimiz geldi, şu an Türkiye’de. T5 serisi gelecek. PC tarafında ise Matebook X Pro gibi iddialı ürünlerimiz var. İncecik hafifi ürünler. Yıl sonuna kadar satışa sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Honor ve Xiaomi pazarı çeşitlendirir

Çinli teknoloji markalarının Türkiye’ye olan ilgisini değerlendiren Wang, Honor ve Xiaomi’nin varlığının kendilerini endişelendirmediğini söyledi. Wang , “Türk tüketicisi ve pazarı için iyi gelişme. Yeni markalar pazarda çeşitliliği ve rekabeti artırır. Biz kendi stratejimizi devam ettireceğiz. Tüketicileri daha iyi teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.