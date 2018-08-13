Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

BODRUM

Türkiye’de 8. yılını kutlayan Vodafone Red, sunduğu hizmetlerle abonelerine kazandırmaya devam etti. Seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalık sunan Vodafone Red ile aboneler 396 milyon TL’si yurt dışı, 40 milyon TL’si GSM dışı ve 3,4 milyon TL’si de içerik servisleri olmak üzere son bir yılda 440 milyon TL’lik faya sağladı. Red aboneleri bu süre zarfında 213,3 milyon GB mobil internet kullanırken, 20,5 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB’a ulaşan Vodafone Red’lilerin ayılık data tüketimi de normal bir kullanıcının 4 katı oldu. Red’lilerin yüzde 96’sının akıllı telefon kullandığını, yüzde 88’inin ise 4.5G abonesi olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Vodafone Red ile müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurt dışıyla yurt içi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurt dışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla Red’li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon TL’lik fayda sağladık. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



ROAMING ÜCRETİNDEN KURTARDI

Vodafone Red en çok yurt dışına çıkan abonelerin tercihi oldu. “Her Şey Dâhil Pasaport - Dünya” ile 104 ülkede,“Her Şey Dâhil Pasaport” ile de 45 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği sanki Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı sunan Vodafone, son 1 yılda 288 bin kişiyi 245 milyon TL’lik roaming ücretinden kurtardı. 23 ülkeyle de yurt içini arar gibi konuşma imkanı bulan aboneler 151 milyon TL tasarruf etti. Ayrıca 9 bin Red’li Kürk Mantolu Madonna’yı izlerken, İstanbul Film Festivali’ne özel yüzde 50 bilet indirimi ile 5 bin 542 kişi 11 bin 330 bilet aldı ve toplamda 95 bin 800 TL tasarruf sağladı.

Kotadan yemeden 39 milyon GB internet

Vodafone’un “Vodafone Pass” paketleri de büyük ilgi gördü. Son 1 yılda 2,2 milyon kişi “Vodafone Pass” ile kotasından yemeden Facebook, Instagram, Youtube gibi soyal ağlarda özgürce gezinip video izledi. Aboneler bu şekilde 38,9 milyon GB mobil internet tüketti.