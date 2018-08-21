Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamen Türkiye’de konumlu sunucular üzerinde çalışan Stook adlı çözüm, küresel benzerlerinden yüzde 40 daha hızlı çalışıyor. Stook’un yabancı rakiplerine göre çok daha hızlı ve çok daha uygun fiyatlı bir çözüm sunduğunu belirten Medianova CEO’su Serkan Sevim “Kurumlar, mevcut S3 altyapılarına uyumlu Stook’u, yeni bir entegrasyon yatırımı yapmadan kolayca kullanmaya başlayabiliyor. Ayrıca, İstanbul ve Ankara’da bulunan sunucularımız sayesinde, kurumların sahip oldukları verinin Türkiye dışına çıkmamasını sağlıyoruz. Bu da hem güvenlik hem de hız manasında ciddi avantajları beraberinde getiriyor” dedi.