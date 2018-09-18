Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk e-ticaret sektörüne girmeye hazırlanan Amazon, Türkiye’ye daha gelmeden ilk yatırımını yaptı. 29 yaşındaki genç girişimci Oktay Çomak yapay zeka ile çalışan SEO yazılımı ile Amazon’dan startup yatırımı alan ilk Türk oldu. Amazon’dan 2 yıllık teknik destek alan Çomak Türkiye’de çok az bilinen SEO alanında en tanınmış isimlerden biri. Medya kuruluşları başta olmak üzere e-ticaret siteleri ve internet üzerinden pazarlama faaliyeti yürüten firmalara SEO hizmet veriyor. SEO tekniklerini kullanan firmalar ise Google’a herhangi bir ücret ödemeden haber ya da ürünlerinin üst sırlarda yer almasını sağlıyor. Böylece etkinliklerini artırarak daha çok kişiye ulaşırken, gelirlerini de artırıyorlar. Bu alanda eksikliği görerek SEOART adını verdiği bir yazlım geliştirdiğini anlatan Çomak, “SEOART bir tool. Tamamen Türk yazılımcılar tarafından geliştirildi. Google, Yandex ve Yaani gibi bütün arama motorlarıyla entegre şekilde çalışıyor. SEOART haber sitelerinin ihtiyaçlarına göre geliştirildi. İki yıldır kullanılıyor. Yazlım ilgili kelimeleri tarıyor, günlük olarak grafikleri veriyor, web sitesi hatalıysa tespit ediyor. Haber için konu önerisinde bulunuyor, almanız gereken aksiyonları söylüyor. Yazlımın ikinci versiyonu ise e-ticaret dahil olmak üzere her türlü web sitesinde kullanılabilecek” dedi.

SEOART’ı kurduktan sonra yatırım arayışına girdiğini anlatan Çomak, “Amazon’la da görüşmemiz bu süreç içerisinde oldu. Aslında Amazon’la tanışıklığımız daha eskilere dayanıyor. Ben öğrenci iken Sırbistan ve Makedonya’da Amazon’un eğitimlerine katılmıştım. Yazılımı geliştirdikten sonra Amazon’un kapısını çalmaya karar verdik. Fikrimizi dinlediler, beğendiler. 2017’nin Eylül ayı gibi startup desteğini aldık. Önümüzdeki 2 yıl boyunca bütün maliyetlerimizi karşılayacak ve yurt dışına da açılmamızı sağlayacak kadar güzel bir destek. Karşılığında bizden hiçbir şey talep etmediler. Çünkü Türkiye’de bir şey yapmak istiyorlar. Yatırımcılara da tavsiyem gitsin Amazon’a başvursunlar. Türkiye’ye satışlara başladıklarında onlarla birlikte çalışmak istiyoruz. Amazon dışında başka yatırımlarımız da bulunuyor” diye konuştu.

SEO NEDİR?

SEO kelimesi, Search Engine Optimization ifadesinin kısaltılmasından oluşuyor. Türkçe karşılığı, arama motoru optimizasyonu demek. SEO teknikleri web sitesinin arama motorunda daha üst sıralara çıkmasını ve ziyaretçi sayısını artırmayı sağlar. Böylece siteler gelirlerini daha da artırma imkânı bulur.



LOKASYON BAZLI KELİME ARAYACAK

Gebze’de kurulan Bilişim Vadisi’nden de kuluçka desteği aldıklarını dile getiren Çomak, hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu söyledi. Çomak, “Bizim için en ideal pazar Polonya. Sonra Londra ve Berlin olacak. 2019 yılının sonunda mutlaka yurt dışında olmak istiyoruz. İki iddiamız var bizim. Birincisi lokasyon bazlı kelime sonuçlarını verebilmek. İkincisi ise geliştirme hizmeti vermek. Bunu Türkiye’de yapabilen tool henüz yok. Yurt dışından ise datalar bir kaç hafta geriden geliyor. Yazılımın yeni versiyonu ile bunu günlük ve anlık olarak verebileceğiz” ifadelerini kullandı.,

TÜRKİYE'DE DEĞERİ YETERİNCE BİLİNMİYOR

SEO hizmetinin Türkiye’de yeterince anlaşılamadığını belirten Oktay Çomak, “İnternetteki datayı ölçümleyebilmelisiniz. Ölçümlemediğiniz şeyi yorumlayamazsın. O zamanda nerede hata yaptığını almaz ve patinaj yaparsınız. Herkes erişebilsin diye SEOART’ın fiyatları 10 dolardan başlıyor. İnsanlar 10 dolar ödeyerek en azından ne yapması gerektiğini bilecek” dedi.

İnternette ön plana çıkmak için

¥ Karşıdaki kullanıcı gibi düşünerek hareket edin. “Ben olsam Google’da nasıl arama yapardım” diye düşünün.

¥ Etiketleme yaparken doğru kelimeyi ve yönlendirme yapın.

¥ İçeriklerin rahat okunabilir olmasına dikkat edin. Yazılarda mutlaka satır arası ve paragraflar olsun. Metni video ve fotoğraf ile destekleyin. Satır arası olmayan düz metinleri okuyucu da Google’da sevmez.

¥ Eğer bir ürününü ön plana çıkmasını istiyorsanız açıklamaların orijinal ve size ait olmasına dikkat edin.

¥ Koyduğunuz metin ve video sayfanın amacına hizmet etmeli.

¥ Eğer bir web sitesi yapıyorsanız kendine has bir karakteri ve tasarımı olmalı. Çünkü Google orayı bir vitrin gibi görür.

Haber siteleri neden “şok” ve “flaş”ı sever?

Bunun temelinde Google’un hızlandırılmış mobil sayfa uygulaması yatıyor. Google “son dakika” haberlerini 5 kat daha hızlı açıyor. Uygulama gelecekte bütün web siteleri kapsayacak. Bu özellik şu an iki yıldır uygulanıyor.