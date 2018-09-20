Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars keşif  aracı Curiosity teknik aksaklık nedeniyle operasyonlarına ara verdi. 

Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, NASA proje  sorumlusu Ashwin Vasavada, yaşanan teknik aksaklık nedeniyle gezginci robotun  hafızasındaki bilim ve mühendislik verilerini Dünya'ya göndermediğini, bu sebeple  operasyonlara ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Robotun, konumu ve teknik durumuna dair verileri ise iletebildiği  belirtildi.

NASA uzmanları aksaklığı giderene dek Curiosity'nin bilim  enstrümanları kapatılacak.

Curiosity Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci  robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte  mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda  kanıt toplamıştı. Örneğin Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu  sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.