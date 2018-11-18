Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Moda ve teknolojiyi bir araya getiren NetWork ise “Fashion Lab” serisiyle bu alanda öncülük ediyor. NetWork, Que ve Divarese markalarını bünyesinde bulunduran &Y Marka Mağazacılık’ın Genel Müdür Yardımcısı Orhan Maltepe, “Fashion Lab” ile sektöre yönelik yenilikçi ve teknolojik çözümler sunduklarını belirterek “Fashion Lab ile 2,5 yıldır sektöre yönelik çözümler geliştiriyoruz. Günlük hayatımızın bir parçası olan bluetooth kulaklıkları kaz tüyü deri mont tasarımı ile birleştiren tasarım, en çarpıcı örneklerden biri. Yeni serimizde yer alan deri mont ve yeleğin iç ceplerinde bulunan bluetooth kulaklığı sayesinde yürürken görüşmelerinizi yapabilir, müzik dinleyebilir, GPS yönlendirmelerinizi hands-free olarak rahatlıkla takip edebilirsiniz. Su ve yağ tutmayan Stay White denim pantolon ise kışın beyaz pantolon giymeyi düşünmeyenlerin bile aklını çeliyor. UV ışınlarından koruyucu özelliğe sahip Coldblack denim pantolonun yanı sıra leke tutmayan ve ütüye ihtiyaç duymayan akıllı gömleklerimiz hayatı kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Tekstil sektörünün yakın gelecekte en büyük inovasyon alanlarından biri haline geleceğini ifade eden Maltepe, “Fashion Lab Serisi ile bu yıl 15 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. 2019 yılında Fashion Lab serisindeki çeşitliliği daha da arttıracağız. Önümüzdeki sene için beklentimiz 25 milyon TL ciro” dedi.