Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıktıktan sonra Küçük Çamlıca'daki radyo ve televizyon kulesine geldi. Burada yaklaşık 1 saat boyunca incelemelerde bulunan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra radyo ve televizyon kulesinden ayrıldı.

Başkan Erdoğan Çamlıca'dan ayrılırken parkta bulunan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.