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Terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirildi
16.09.2018 - 20:12 | Son Güncelleme: 16.09.2018 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Bitlis kırsalı ile Irak kuzeyi Zap bölgelerine 16 Eylül 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,
580680 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/580680.aspx
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