Edinilen bilgiye göre, Mardin istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 BN 120 plakalı kargo aracı ile Nusaybin istikametinden gelen 73 SV 706 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın da sürücüsü yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin’de trafik kazası
23.01.2017 - 14:17 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 BN 120 plakalı kargo aracı ile Nusaybin istikametinden gelen 73 SV 706 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın da sürücüsü yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler : Mardin,
390624 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/390624.aspx
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