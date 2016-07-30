Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mardin istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 BN 120 plakalı kargo aracı ile Nusaybin istikametinden gelen 73 SV 706 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın da sürücüsü yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.