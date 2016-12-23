Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OIumsuz hava koşulları ve fırtına, Marmara Denizi'ndeki ulaşımı engelliyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti.

İDO İPTALLERİ

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

Son Güncelleme : 21 Aralık 2016 Çarşamba 07:22

BUDO İPTALLERİ

BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

KUZEY EGE'DE FIRTINA

Öte yandan Kuzey Ege'de fırtına da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00'te yapılacak seferler iptal edildi.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'de yapılması planlanan seferler de geçici olarak durduruldu.

Bozcaada'dan Geyikli'ye yapılması planlanan 14.00 seferi saat 13.00'e, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 seferi ise 14.00'te gerçekleştirilecek.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlere yeniden başlanacak.