Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2016 yılı Kasım ayında 132 bin 655 konut satıldı. 3 bin 305 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 15 bin 302 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 7 bin 891 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 49 konut ile Şırnak izledi. Tekirdağ 3 bin 305 konut satış yüzde 2,5 ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 7'nci sırada yer aldı.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı bin 355 olarak gerçekleşti

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı bin 355 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 41 oldu. Türkiye genelinde Kasım ayında 48 bin 941 ipotekli konut satışı gerçekleşirken toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 36,9 oldu. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,8’lik payı ile 7'nci sırada yer aldı. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,8 ile Ardahan oldu.

Tekirdağ’da bin 950 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 950 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payının yüzde 59 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde Kasım ayında 83 bin 714 konutun satışının diğer satış şeklinde gerçekleştiği, toplam konut satışı içindeki payın ise yüzde 63,1 olduğu bildirildi. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,3’lük pay alarak 11'nci sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 550 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,2 oldu. Ankara 9 bin 045 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 774 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.



Tekirdağ’da 3 bin 305 konut satışının, bin 654’ü ilk satış, bin 651’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki 132 bin 655 konut satışının, 63 bin 467’si yüzde 47,8 ilk satış, 69 bin 188’i ise yüzde 52,2 ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 305 konut satışının bin 654'ü yüzde 50 ilk satış, bin 651’i ise yüzde 50 ikinci el satış olarak gerçekleşti.