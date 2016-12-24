Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Ertuğrul Mahallesi’nde yeni adliye lojmanlarının kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada göçük oldu. Göçük sonucunda Mustafa Bay (44) isimli bir işçi toprak altında kaldı. Yarım saati aşkın kurtarma çalışmalarının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cesedi toprak altından güçlükle çıkarıldı. Abisi Hilmi Bay ve mesai arkadaşları fenalık geçirdi. O esnada 4 işçinin çalıştığı, diğer işçilerin son anda göçüğü fark ederek kaçtığı öğrenildi. Mustafa Bay'ın ise toprak yığınlarının altında kalmaktan kurtulamadığı bildirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.