Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bu kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Erzincan il merkezi, ilçelerin tamamında 26 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.