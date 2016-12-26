Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre uzunluğunda 93 bin 844 groston ağırlığındaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankere güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ ve ‘Kurtarma-10’ adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Tankerin boğaz geçişini tamamlamasının ardından deniz trafiğinin normale döneceği bildirildi.