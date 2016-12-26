Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'da, patronunun oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen Nihat Bulca, son yolculuğuna uğurlandı. Anadolu Hisarı'nda şoförlüğünü yaptığı kişinin oğlu B.T.Y. ile "Suriye gündemi" nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada bıçakla yaralandığı belirtilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bulca için, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Nihat Bulca'nın ailesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan katıldı. Yıldırım, törende yaptığı açıklamada, aileye gereken desteği vereceklerini ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.



Bu arada törene katılan Bulca'nın patronuna, aile tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Sabri Yürür, aracına binerek camiden ayrıldı. Nihat Bulca'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Anadolukavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

