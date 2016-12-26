Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 27 Aralık 2016 Salı günü (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. Maddesine göre İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 27.12.2016 (Salı ) tarihinde Hamileler ve Engelliler, (Harp malulü ve gazilerden % 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi. 