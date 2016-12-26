Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 27 Aralık 2016 Salı günü (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 03 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. Maddesine göre İl genelinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 27.12.2016 (Salı ) tarihinde Hamileler ve Engelliler, (Harp malulü ve gazilerden % 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.