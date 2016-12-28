Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre apartman sakinleri adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi’ne başvuru yaptığını söyleyen eski İl Genel Meclisi Üyesi Asuman Faraşlar, “Falezlerde yaşayan yarasalar sahildeki palmiyelerin tohumlarını yiyip bina duvarlarını kirletiyor. Camlarımız, kapılarımız simsiyah. Çözüm için defalarca yetkililere başvuru yaptık. Buna rağmen bir çözüm sağlanamadı” dedi.

‘DIŞARIYI GÖREMİYORUZ’

Yarasaların binalardan uzak tutulması için palmiyelerdeki tohumların kesilmesi gerektiğini savunan Faraşlar, “Kime başvuru yaptıysak bizi oyaladı. Haftalardır sorunun çözümü için bekliyoruz. Ama ne Büyükşehir, ne de alt kademe belediye bize çözüm sunmadı. Artık kirlenen camlar nedeniyle dışarıyı bile göremiyoruz” diye konuştu.

TEPKİ GÖSTERDİ: TOPLU KATLİAM MI YAPALIM'

Yarasaların doğal davranışlarının engellenemeyeceğini savunarak karşı görüş bildiren mahalle sakinleri ise şöyle konuştu: “Yarasalar duvarları kirletiyor diye toplu katliam mı yapalım? Böyle bir başvuru nasıl yapılabilir. Biz buna kesinlikle karşıyız. Hayvanların doğal yaşam ortamları katledildiği için bu sorunlar ortaya çıkıyor.”

‘BENİM EVİ DE KUŞLAR PİSLETİYOR’

Palmiyelerin budanması ile ilgili bir takım şikâyetler aldıklarını kaydeden Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, “Yarasa konusu değil ama palmiyelerin tohumları ile ilgili bir takım şikâyetler aldık. Bu mahallede maalesef bazı şımarıklıklar olabiliyor. Benim evime de kuşlar yuva yapıp pisletiyor, hanım da her gün temizliyor. Ne yapalım yani yarasalara lastik don mu giydirelim” dedi.

‘BUDAMA VE TEMİZLİK YAPILACAK’

Palmiyelerdeki tohumların temizlenmesi ile ilgili gerekli başvuruları yaptıklarını kaydeden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ahmet Ateş ise şöyle dedi: “Şikâyet üzerine biz Büyükşehir’in yetkili birimlerine ulaştık. Yakın bir süreç içinde budama ve temizlik işlemleri yapılacak. Yarasalar konusunda ne yapılır onu bilemem.”