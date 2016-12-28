Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma’da 3 gündür fırtına yüzünden avlanamayan balıkçılar ilk seferden ağlarını doldurarak döndü. Hamsiden çinekopa, bakodan mezgite kadar zengin bir çeşitliliğin olduğu balık tezgahlarında fiyatlar ise normale döndü. Fırtına nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar, yeni ürün bulamayınca balık fiyatları da artmıştı. Balıkçıların avdan dönmesiyle balık fiyatları da normale döndü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Halinde hamsinin kilosu 7 ile 10 TL arasında satılırken, mezgitin kilosu ise 10 TL’den alıcı buldu. Tezgahlarda sardalya, hamsi, mezgit, zargana, bako, tekir balıkları alıcı beklerken, vatandaşlar da uygun fiyatlarla balık alabilmenin sevincini yaşadı.