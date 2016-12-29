Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. Kontrolden çıkan servis minibüsü önce bir araca çarptı, ardından da korkulukları yıkarak alt geçide uçtu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hızla gelen minibüs kontrolden çıkıyor. Önce bir araca çarpan servis minibüsü, ardından da alt geçide uçuyor.
Alt geçide uçan minibüs kamerada
29.12.2016 - 10:10 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta alt geçide uçan servis minibüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler : alt geçit,minibüs,esenyurt,istanbul,
433278 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433278.aspx
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