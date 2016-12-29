Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor. Merkez Yenişehir İlçesi 34'üncü Caddesi'nde sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla birlikte şiddetli yağmur nedeniyle sel sularına kapıldı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ile kızı, derinliği yaklaşık yarım metreyi bulan suda sürüklendi. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu.





1 KADIN DAHA SÜRÜKLENDİ

Merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi'nde Bakanlık Caddesi'nde bir kadın sel sularına kapıldı. Saat 11.00 sıralarında suda sürüklenen kadını görenler yardım için suya girdi. 3 kişi kadını suda yakalayıp, atılan ipi beline bağlayarak güçlükle kurtardı.



VALİLİKTEN UYARI

Mersin Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden sağanak dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle, vatandaşların zorunlu haller dışında araçla ve yaya olarak trafiğe çıkmamaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.





