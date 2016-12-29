Silivri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağış ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, vatandaşlar zaman zaman yolda yürümekte zorlandı. Bazı araçlar da caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. İlçedeki bazı ara sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle Silivri sahilinde bulunan alışveriş stantlarının devrildiği görüldü. Bir camiinin de minaresi uçtu. İlçede, fırtına ve karla karışık yağış etkisini sürdürüyor.
Silivri'de fırtına cami minaresini uçurdu
29.12.2016 - 14:03 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Silivri’de fırtına nedeniyle bir caminin minaresi uçtu.
Etiketler : silivri,cami,minare,haberler,silivri fırtına,
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