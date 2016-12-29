Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan karla karışık yağış ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, vatandaşlar zaman zaman yolda yürümekte zorlandı. Bazı araçlar da caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. İlçedeki bazı ara sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle Silivri sahilinde bulunan alışveriş stantlarının devrildiği görüldü. Bir camiinin de minaresi uçtu. İlçede, fırtına ve karla karışık yağış etkisini sürdürüyor.