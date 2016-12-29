Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini sürdüren fırtına nedeni ile birçok ilçede elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşandı. Eyüp Pazariçi Mahallesi’nde de elektriklerin kesilmesi üzerine bir kıraathanede lüks lambası yakıldı. Lüks lambası ışığında çay servisi yapıldı. Kıraathanede bulunan bazı vatandaşlar elektriklerin kesilmesini nostalji olarak değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise belediye yetkililerine isyan etti.

Kıraathanede bulunan bir vatandaş yanan lüks lambasıyla nostalji yaşadığını belirterek, ”Elektrikler haftada 2-3 kere kesiliyor. Sularımız kesiliyor, eski günlerimize dönüyoruz. Lüks yakılıyor, eski günlerimizi hatırlıyoruz. Eski günlerimizi çok özledik. Elektrikler gidince eski günler geriye geliyor. Soğuk var, fırtına var, rüzgarlı havalarda böyle oluyor. Elektrik olmayınca, kombiler ve doğalgazlar çalışmıyor” dedi.

Elektriklerin kesilmesine tepki gösteren başka bir vatandaş ise, “Doğalgaz çalışmayınca yaşlılar, çocuklar bu soğuk havalarda donar. Eskiden soba vardı. Elektrik olmasa dahi idare ediyorduk. Şimdi her şeyi elektriğe bağladık. Elektrik kesintisi başladı” ifadelerini kullandı.