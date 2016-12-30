Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle zaman zaman kapanıyor. Karayolları ekipleri ise hummalı bir çalışma yürütüyor. Ancak ekipler tabiat şartları ile mücadele edemeyince tatilciler mahsur kaldılar. Milli Park yakınlarında araçlar buzlanma ve yoğun tipi sebebiyle mahsur kaldılar. Kar motoruyla bölgeye ulaşan jandarma timleri vatandaşlara yardım eli uzattı. Kara saplanan araçlar jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yetkililer, Uludağ'a çıkmak isteyenlerin mutlaka zincir takmasını ve Uludağ'a çıkmak isteyenlerin teleferiği tercih etmesini istediler. Teleferik ise yüzde yüze yakın doluluk oranına yaklaşan Oteller Bölgesi'ne kadar sürekli yolcu taşıdı