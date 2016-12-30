Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Birecik ilçe girişinde meydana geldi. Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine damperi açık şekilde seyreden Mehmet A. yönetimindeki 63 L 3478 plakalı kamyon, Birecik Tüneli girişinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Üst geçidin büyük bölümü yıkılırken, kaza anında üst geçitte yaya, yolda da bir başka aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yıkılan üst geçidin enkazının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.