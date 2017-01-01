Kahramanmaraş’ta ikametlerden ziynet eşyası çalan Sevgi T. (31) ile Ceylan G. (19), önceki gün asayiş ekiplerince yakalanmıştı. Osmaniye’den Kahramanmaraş’a günübirlik gelen gezici hırsızlık çetesi olduğu tespit edilen şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.