Kahramanmaraş’ta ikametlerden ziynet eşyası çalan Sevgi T. (31) ile Ceylan G. (19), önceki gün asayiş ekiplerince yakalanmıştı. Osmaniye’den Kahramanmaraş’a günübirlik gelen gezici hırsızlık çetesi olduğu tespit edilen şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.
'Altın kızlar' tutuklandı
01.01.2017 - 18:52 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta evlerden ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalanan 'altın kızlar' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kahramanmaraş’ta ikametlerden ziynet eşyası çalan Sevgi T. (31) ile Ceylan G. (19), önceki gün asayiş ekiplerince yakalanmıştı. Osmaniye’den Kahramanmaraş’a günübirlik gelen gezici hırsızlık çetesi olduğu tespit edilen şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.
Etiketler : hırsız,Kahramanmaraş,tutuklandı,
434233 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434233.aspx
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