Ankara'nın Bahçelievler semtindeki bir restoranın çatısından yükselen alevler, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Aşkaabat Caddesi'ndeki bir restoranın bacasından çıkan kıvılcımlar, çatıda yığılı bulunan odunları tutuşturdu. Yükselen alevler çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından restoranda maddi hasar oluştu.
Ankara'da yangın paniği!
01.01.2017 - 19:12 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 19:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Bahçelievler semtindeki bir restoranın çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
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434237 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434237.aspx
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