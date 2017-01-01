İstanbul Ortaköy’de yılbaşı kutlaması için nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in (32) cenazesi İstanbul’dan havayolu ile Trabzon’a getirildi. Seymen’in cenazesinin havaalanında Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulmasının ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Seymen’in cenazesi memleketi Sürmene ilçesine getirilirken, cenaze namazının yarın ikindi namazına müteakip kılınacağı belirtildi.
En acı karşılama
01.01.2017 - 21:12 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 21:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi.
Etiketler : terör saldırısı,
434256 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434256.aspx
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