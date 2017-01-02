Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İleri yaşlarda çocuk gibi davranan birine, “çocukluğunu yaşayamamış” demişizdir mutlaka. Belki de kendimiz oyun oynayan çocukların arasına karışıp, “Ben de yakan top oynayayım” diye tutturmuşuzdur. Evet, çocukluğumuzu özler, anıları bazen gülümseyerek bazen gözlerimiz buğulanarak hatırlarız ama bugün önemli olan, çocuklarımızın geleceği için oyun ve oyuncağın ne olduğunu bilmek... Uzmanlar diyor ki; oyun ve oyuncak asla sadece vakit geçirme araçları değildir. Yani, oyuncak seçimi “Ay ne cici” diye karar verilmeyecek; oyun ise “Bana bulaşma da, ne yaparsan yap” demeyecek kadar önemli. Onun için son yıllarda oyuncak reklamlarında zekâ geliştirici olması üzerinde sıklıkla durulur oldu. Sadece zekâ mı? Hayır tabii ki... Kişilik, iletişim becerisi, konuşma ve sorun çözme becerisi gibi hayatta kişiliği belirleyecek birçok şey için ilk adımlar oyun ve oyuncaklarla atılıyor. ERA Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Uzmanı Türkân Şenbacak, ebeveynlere cinsiyet ayrımı yapmamalarını tavsiye ederken, oyuncak seçiminde önemli tüyorlar veriyor.

Çok basit ve karmaşık olmamalı

Oyuncak, çocuğun yaşına, ilgisine, becerisine ve içinde bulunduğu gelişimsel döneme uygun olmalı. Basit oyuncaklar çocuğun çabuk sıkılmasına, karmaşık olanlar ise öz güveninin azalmasına sebep olacaktır. Yaşı çok küçük olsa da bir oyuncağını seçmesine izin vermelisiniz.

Bedenine göre seçin

Oyuncakların büyüklüğü çocuğunuzun bedensel gelişimine eşdeğer özelliklerde olmalıdır. Çocuğun bedensel yapısına göre kavrayacağından daha büyük veya daha küçük oyuncaklar seçilmemesine özen gösterilmelidir. El ve göz koordinasyonu, kas çalıştırıcı özelliklere dikkat edilmeli.

Tek başına ve arkadaşlarla

Çocuğun hem tek başına hem de grup arkadaşları ile oynayabileceği oyuncaklar seçilmelidir. Tek başına oynayacağı teknolojik içerikli oyuncaklar çocuğun sosyal gelişiminde zarara sebep olabilmektedir.

Kırıyorsa, ona göre alın

Çocuğunuzda oyuncakları kırma alışkanlığı varsa alınacak ürünlerin takıp çıkarılabilen ya da sökülebilir özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir. Bu yönde yapılacak bir seçim, çocuğun kırma merakını giderirken, zihinsel olarak parça-bütün ilişkisini kavramasına da yardımcı olmaktadır.

Oyuncak gelişimde nasıl rol oynuyor?

¥ Düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi aşılar

¥ Risk alabilmeyi öğretir

¥ Sorumluluk almayı, iş birliği yapmayı ve paylaşmayı anlatır

¥ Çevresini araştırmayı, nesneleri tanımayı ve problem çözmeyi gösterir

¥ Dikkatini bir noktaya toplamasına ve becerilerini organize etmesine yardımcı olur

¥ Kendisini ifade etmeyi anlatırken, sözlü olarak ifade edilenleri anlamasını da kolaylaştırır. Sosyalleşme becerisini kuvvetlendirir

¥ Başkalarının haklarına saygılı olmayı ve kurallara uymayı öğretir

¥ Hayal gücünü, becerilerini geliştirir.

¥ Saldırganlık dürtüsünden kurtulmasını sağlar

¥ Farklı sosyal rolleri denemesine, duygularını dışa vurmasına yardımcı olur

¥ Dil ve kas gelişimini hızlandırarak güçlendirir

¥ Problem çözme becerisini geliştirir