Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla 394 bin kişi hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanıyor. 2012 Nisan- 2016 Kasım ayları arasında bu uygulamadan yararlanan 364 bin 113 kişi cezaevlerinden tahliye oldu. 1 Şubat 2013’ten itibaren uygulanan elektronik kelepçe ile bugüne kadar 23 bin 536 kişi takip edildi. Hâlâ 2 bin 902 kişinin elektronik yöntemlerle izlenmesi devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektronik izleme merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre 4 vardiyada 42 personel hizmet veriyor. Ayrıca 31 bin 560 hükümlü cami temizliğinden ağaç dikimine, kadar birçok kamuya yararlı işte çalıştırılıyor. 2005’te başlanan denetimli serbestlik uygulamasıyla ilgili olarak bugüne kadar 2,5 milyondan fazla karar verildi.