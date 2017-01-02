Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -2

İstanbul: Parçalı bulutlu 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Bursa: Parçalı bulutlu 6

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8