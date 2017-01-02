Mardin'den Mersin'e giden giden İhsan Başçanak idaresindeki 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun 17. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 5 yolcu, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.