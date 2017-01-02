Mardin'den Mersin'e giden giden İhsan Başçanak idaresindeki 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun 17. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 5 yolcu, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
02.01.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te yolcu otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Mardin'den Mersin'e giden giden İhsan Başçanak idaresindeki 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun 17. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 5 yolcu, yaralandı.
Etiketler : gaziantep,kaza,
434371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434371.aspx
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