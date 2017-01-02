Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Hasan Cemal, bir süre yazı yazmaya ara verdiği.

"2017'DEN KORKUYORUM"

Cemal, Reina saldırısının ardından Twitter hesabından "Bir süre yazı yazmak istemiyorum, 2017'den korkuyorum, Allah hepimize kolaylık versin!" diye yazdı.



PKK'YI AKLAMIŞTI

PKK'nın Diyarbakır'ın orta yerinde HDP'ye destek için bomba patlattığını açıklamasına rağmen Hasan Cemal PKK'yı aklamaya çalışmıştı.





BAHOZ ERDADL İÇİN AĞIT YAKMIŞTI



PKK'nın üst düzey yöneticileriyle dostluk kuran Hasan Cemal, Bahoz Erdal kod adlı teröristin öldürülmesi üzerine oldukça duygusal bir yazı kaleme almıştı. Bir haber kaynağını kaybetmekten çok, dostunu kaybetmenin verdiği acıyla "Vicdanım kanıyor" gibi cümlelerle yazısını süsleyen Cemal, özellikle Bahoz Erdal'ya Kandil'de geçirdiği 2 günü unutamadığını da sözlerine eklemişti.





HENDEK ZİYARET EDİP, ERDOĞAN'A SALDIRMIŞTI



Askere/polise saldıran teröristlerin hendek ve barikatlarını ziyaret ederek fotoğraflar çektiren Hasan Cemal, Ankara'daki terör saldırısından sonra attığı tweet'te şu ifadeleri kullanmıştı; "Erdoğan'la istikrar da olmaz, barış da"







YPG'YE DESTEK VERMİŞTİ



Hasan Cemal, Oya Baydar ve Baskın Oran'ın da aralarında bulunduğu 200'den fazla sözde aydın, YPG'ye destek çıkan bildiri yayınlamıştı.